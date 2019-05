Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (324/2019) A 7 in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Hann. Münden - Hedemünden nach Fahrzeugbrand aktuell voll gesperrt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover Dienstag, 21. Mai 2019, 11.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagvormittag (21.05.19) gegen 11.20 Uhr ein mit Hybridfahrzeugen beladener, holländischer Autotransporter in Vollbrand geraten. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Die Autobahn 7 ist für die Löscharbeiten aktuell ab der AS Hann. Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell