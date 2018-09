POL-PDMT: Bad Ems - Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtig *** Zeugen gesucht ***

Bad Ems (ots) - Am 07.09.2018, gegen 06:40 Uhr, ereignete sich auf der B 260, zwischen Bad Ems und Dausenau, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines dunklen SUV überholte, in Richtung Dausenau fahrend, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, einen vor ihm fahrenden LKW. Genaugenommen streifte er beim Ausscheren das Fahrzeugheck des entgegenkommenden roten Opel Kleinbusses. In der Folge setzte der SUV-Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem schädigenden Ereignis selbst, oder aber zu dem in Rede stehenden Tatfahrzeug werden erbeten und sind an Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu richten.

