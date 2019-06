Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Kauflandparkplatz (40-2506)

Speyer (ots)

25.06. 2019, 08:30 - 08:50 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Parkvorgang auf dem Parkplatzgelände Kaufland zwei an gleicher Örtlichkeit parkende Pkw. An diesen Fahrzeugen, einem Opel und einem Mercedes, entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000EUR. An der Unfallstelle konnten Splitter einer Beleuchtungseinheit, eine silberne Zierleiste sowie ein verlorener Außenspiegel des flüchtigen Unfallverursachers aufgefunden werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Schadensverursacher demnach um ein rötliches Fahrzeug handeln. Da im Unfallzeitraum reger Einkaufsverkehr herrschte, sucht die Polizei nun nach möglichen Unfallzeugen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell