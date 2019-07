POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Polizei stellt Diebesgut aus Garageneinbruch sicher ++ Zwei Lkw beschädigen Kleinbus in einer Baustelle ++ Verkehrsunfallflucht ++

Ostrhauderfehn - Polizei stellt Diebesgut aus Garageneinbruch sicher

Ostrhauderfehn - Wie die Polizei am letzten Freitag mitteilte, entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bis dahin unbekannter Täter diverse Elektrowerkzeuge aus einer Garage in der Nordstraße. Am Folgetag wurden zwei der entwendeten Elektrowerkzeuge in einem Online-Verkaufsportal zum Kauf angeboten. Nachdem über den rechtmäßigen Eigentümer der Elektrowerkzeuge ein Kontakt zu dem Verkäufer hergestellt wurde, richtete sich nach ersten Ermittlungen der Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichtes wurde dann die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden diverse Elektrowerkzeuge aufgefunden und sichergestellt. Da gegen den 36-jährigen ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er zunächst zur Dienststelle verbracht. Nach der Zahlung des haftbefreienden Betrages wurde der Ostrhauderfehner aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

A 31/Riepe - Zwei Lkw beschädigen Kleinbus in einer Baustelle

A 31/Riepe - Am gestrigen Mittag gegen 12:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Riepe und Neermoor in Fahrtrichtung Leer. In einem dortigen Baustellenbereich platzte aus bislang unbekannter Ursache ein Reifen eines Kleinbusses, der mit mehreren Personen besetzt war. Da in der Baustelle die Fahrbahn derzeit nur einspurig zu befahren ist, stellte die Fahrerin des Kleinbusses ihr Fahrzeug rechtsseitig am schmalen Seitenstreifen ab. Aufgrund der nun zusätzlich beengten Fahrbahn sicherten zwei der Insassen die Unfallstelle ab und warnten die heranfahrenden Verkehrsteilnehmer vor der bevorstehenden Gefahrenstelle, indem sie per Handzeichen auf eine Drosselung des Tempos hinwiesen. Zwei hintereinanderfahrende Lkw erkannten diese Situation zu spät. Der erste Lkw touchierte den linken Außenspiegel des Kleinbusses, sodass dieser nach unten abknickte. Der zweite Lkw brach den Spiegel schließlich vollständig ab. Glück im Unglück hatten schließlich drei Rollstuhlfahrer, die den Kleinbus während der Wartezeit nicht verlassen konnten. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die beiden Fahrer der Lkw setzten ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Lkw soll mit einer blauen Abdeckplane, der andere Lkw mit einer gelben Plane versehen gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am letzten Samstag in der kurzen Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein blauer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße "Kupenwarf" in Höhe des Ernst-Reuter-Platzes. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

