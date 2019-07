Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.07.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof ++ Sachbeschädigung am Fahrzeug des DRK ++ Verkehrsunfallflucht ++ Pkw beschädigt - Zeugen gesucht! ++

Leer - Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Leer - Am gestrigen Mittag gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Bahnhofsring am dortigen Bahnhofsvorplatz gerufen. Im unmittelbaren Nahbereich des Bahnhofes konnten die drei, durch Zeugen beschriebenen Personen, angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 31-jähriger aus Leer, der in Begleitung einer 29-jährigen aus Leer war, in einen Streit mit einem 44-jährigen Mann aus Weener. Alle Personen waren sich bereits vorher persönlich bekannt. Die verbale Auseinandersetzung endete schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Messer sowie eine nicht näher bestimmbare Schusswaffe zum Einsatz gekommen sein sollen. Die 29-jährige wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Die beiden Leeraner verließen daraufhin mit einem Fahrrad die Örtlichkeit, konnten jedoch in Höhe des Bahnüberganges gestoppt werden. Bei der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige das von ihm genutzte Fahrrad aus dem Fahrradstand des Bahnhofes zum Zwecke der Flucht entwendet hatte. Da sich auch die Eigentumsverhältnisse zum Fahrrad der 29-jährigen nicht klären ließen, wurden beide Fahrräder sichergestellt. Bei einer Absuche des Bahnhofes konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Zusammenhang mit der Tat wird im Rahmen der Ermittlungen überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Leer - Sachbeschädigung am Fahrzeug des DRK

Leer - Im Rahmen der "Schools Out Party" vom letzten Mittwoch wurde ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes durch einen 17-jährigen aus Leer beschädigt. Bei der Aufnahme verhielt sich der Leeraner zunächst verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Dann stellte sich heraus, dass der Leeraner aufgrund einer vermeintlichen Körperverletzung gegenüber seiner Freundin in Rage geraten war und dadurch mit dem Fuß gegen das Einsatzfahrzeug trat. In der Schiebetür entstand hierdurch eine Delle. Gegen den 17-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Donnerstag in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:10 Uhr wurde ein schwarzer Opel Astra in Höhe der Burg-Apotheke in der Hauptstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den parallel zur Hauptstraße abgestellten Opel. An dem linken Außenspiegel des Opels konnte hellblauer Lackabrieb festgestellt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Emden - Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am gestrigen Tag in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr auf einem Parkplatz des "Caritas Haus Simeon" in der Bollwerkstraße. Hier wurde beim Ein-oder Ausparken ein schwarzer Audi, A3 an der Fahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell