POL-CUX: Zigarettenautomaten im Visier der Täter

Cuxhaven (ots) - Geestland. In den Nächten zu Freitag und Samstag wurden in Geestland zwei Zigarettenautomaten entwendet. Die unbekannten Täter stahlen am Freitag (23.11.2018) gegen 2:20 Uhr einen in der Debstedter Straße, in Langen, an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten und beschädigten hierbei die Hauswand.

In der Nacht zu Samstag (23./24.11.2018) wurde in der Alfstedter Hauptstraße ein weiterer Zigarettenautomat entwendet. Auch hier wurde der Automat von einer Wand abgehebelt, wodurch diese ebenfalls beschädigt worden ist. Aufgrund einer Zeugenaussage ist zu vermuten, dass sich diese Tat am Freitagabend gegen 22 Uhr ereignet hat.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

