Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 54-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots)

In Kirchhundem ereignete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 553 in Richtung Würdinghausen, bei dem sich eine 54 Jährige leicht verletzte. Die Mercedes-Fahrerin kam in einer Rechtskurve zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab, bis der Pkw schlussendlich im Seitengraben auf der Seite liegen blieb. Die leicht verletze 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für circa eine Stunde halbseitig gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Würdinghausen und Oberhundem vor Ort.

