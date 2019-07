Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer tödlich verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein Lenker eines Motorrollers am Dienstagabend (09.07.2019) gegen 19.15 Uhr in der Karl-Kloß-Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der 61-jährige Rollerfahrer fuhr in Richtung Degerloch, als er ca. 200 Meter vor der Ausfahrt zum Waldfriedhof verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern musste. Eine hinter ihm fahrende 50-jährige Lenkerin eines Renault Twingo erkannte die Situation wohl zu spät und erfasste den Kradlenker. Der 61-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Karl-Kloß-Straße in beide Richtungen bis gegen 21.30 Uhr gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

