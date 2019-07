Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Birkach (ots)

Ein neun Jahre altes Mädchen ist am Dienstagmorgen (09.07.2019) bei einem Verkehrsunfall in der Törlesäckerstraße schwer verletzt worden. Die Neunjährige rannte gegen 07.45 Uhr zwischen Autos, die vor der Aulendorfer Straße an einer roten Ampel hielten, über die Törlesäckerstraße. Eine 43 Jahre alte Audi-Fahrerin, die in der Törlesäckerstraße Richtung Birkheckenstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen mit dem linken Außenspiegel. Die Neunjährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen und brachten sie in ein Krankenhaus.

