Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: 28-Jähriger stirbt nach Sturz aus dem Fenster

Hannover (ots)

Am Hinrichsring (List) ist ein 28 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen (16.04.2019) gegen 8:30 Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung gestürzt und an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Beamten der Kriminalpolizei gehen von einem tragischen Unglück aus.

Anwohner hatten den Mann im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses liegen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. /isc, pu

