POL-H: Seelhorst: Laube am Lenzbergweg durch Feuer zerstört - Brandursache steht fest

Hannover (ots)

Ein technischer Defekt an einer Elektroinstallation ist die Ursache für den Brand einer Laube in der Gartenkolonie Weidengrund in Seelhorst. Das haben Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

Das Feuer war am Samstagabend (13.04.2019) kurz vor Mitternacht ausgebrochen und hat das Gartenhaus komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. /isc, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4245240

