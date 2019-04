Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelhorst: Laube am Lenzbergweg durch Feuer zerstört

Hannover (ots)

Eine Gartenlaune der Kolonie Weidengrund ist am Samstagabend, 13.04.2019, kurz vor Mitternacht, in Brand geraten und dabei völlig zerstört worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 53-Jährige die Flammen an der Laube bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr Hannover konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Lauben verhindern. Jedoch wurde das Gebäude vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf 5.000 Euro. Die Ursache für das Feuer steht aktuell noch nicht fest. In den kommenden Tagen werden Brandermittler die Laube untersuchen, um die Ursache für den Brand festzustellen. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell