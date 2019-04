Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hemmingen-Westerfeld

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (13.04.2019) haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Straße Kirchdamm gesprengt. Sie sind unerkannt mit Geldkassetten entkommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zwei Täter die Bank kurz vor 04:00 Uhr betreten und einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die beiden mit Geldbehältern, die sich innerhalb des Geräts befunden hatten. Durch die Detonation wurde der Eingangsbereich der Bank erheblich beschädigt. Eine Schadenssumme steht aktuell noch nicht fest.

Die Täter sind zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und waren mit dunkler Kleidung mit Reflektorstreifen in Brust- und Knöchelhöhe bekleidet. Beide Diebe trugen Handschuhe und waren mit Sturmhauben maskiert. Einer der Unbekannten trug bei der Sprengung eine Stirnlampe. Möglicherweise flüchteten die Täter mit einem Motorroller vom Tatort .

Hinweise zu den Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has

