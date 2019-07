Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Vögel geschossen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Montag (08.07.2019) an der Löwenstraße zwischen dem Königsträßle und dem Löwenplatz offenbar mit einer Schusswaffe eine Taube erschossen. Ein 42 Jahre alter Zeuge hörte gegen 18.00 Uhr einen Knall und sah, wie eine Taube auf der Waldseite vom Baum fiel. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass die tote Taube eine Schussverletzung hatte. Aus welcher Richtung der Schuss fiel und um welche Schusswaffe es sich handelt, kann bislang nicht gesagt werden. Bereits am 04.07.2019 gegen 21.00 Uhr hörte eine Zeugin ebenfalls einen Schuss in diesem Bereich und beobachtete, wie ein toter Vogel vom Baum fiel. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

