Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Bürogebäuden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Süd (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (05.07. bis 08.07.2019) in Bürogebäude in der Stuttgarter Innenstadt eingebrochen. An der Hauptstätter Straße betraten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise das Treppenhaus eines Bürokomplexes und hebelten dort mehrere Türen auf. Insgesamt stahlen sie Geldkassetten mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Auch in einem Bürogebäude an der Kronprinzenstraße brachen Unbekannte eine Türe eines Großraumbüros sowie mehrere Einzelbüros auf. Auch in diesem Fall erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. In einem Gebäude an der Schulstraße brachen die Unbekannten zunächst ein leerstehendes Büro auf. In einem weiteren aufgebrochenen Büro durchwühlten sie offensichtlich Schubladen und Schränke, stahlen jedoch anscheinend nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 oder des Polizeireviers 1 Hauptstätter Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell