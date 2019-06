Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher dringen in Kindergarten ein

Drolshagen (ots)

Drolshagen - In der Nacht zu Freitag schlugen unbekannte Täter ein Fenster des Kindergartens in der Humboldtstraße ein und gelangten so ins Objekt. Im Gebäude wurden sämtliche Räume durchsucht und Behältnisse geöffnet. Ein Anwohner, der gegen 02:00 Uhr vom Zerbersten der Scheibe wach geworden war, verständigte die Polizei. Mehrere Streifen umstellten wenige Minuten später das Gebäude, bei der anschließenden Durchsuchung wurde allerdings festgestellt, dass die Täter bereits geflüchtet waren. Hierbei wurde auch ein weiteres, eingeschlagenes Fenster auf der Gebäuderückseite vorgefunden. Der Sachschaden beträgt 1.000 EUR.

