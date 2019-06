Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad gestürzt

Drolshagen (ots)

Drolshagen - Am Donnerstagabend befuhr ein 49-Jähriger um 20:40 Uhr mit seinem Pedelec den geteerten Wirtschaftsweg von Öhringhausen in Richtung Wintersohl. Auf einer stark abschüssigen Passage in einem Waldstück kam er auf dem leicht feuchten und moosigen Fahrbahnbelag ins Rutschen und verlor letztlich die Kontrolle über sein Rad. Er fiel auf die rechte Körperseite und rutschte weiter in die Straßenböschung, wo er schwer verletzt liegen blieb. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme deutliche Beschädigungen am Fahrradhelm fest, so dass dieser offensichtlich schwerere Kopfverletzungen verhinderte. Allerdings stand der Radfahrer stark unter Alkoholeinfluss, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell