Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Olpe (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf ein, bei dem ein 66-Jähriger um Hilfe bat, da er einen Pedelec-Unfall auf einem Waldweg zum Hochbehälter auf dem Rhonardberg hatte. Er gab an, schwer verletzt zu sein. Sofort wurde ein Rettungswagen entsandt und der Betroffene in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben hatte sich der Pedelec-Fahrer erschrocken, als ein Reh aus dem Gebüsch sprang. Er bremste daraufhin so stark ab, dass er stürzte.

