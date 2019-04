Polizei Düsseldorf

POL-D: Ampelausfall in Friedrichstadt - Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Fünf Menschen bei Unfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Weil die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Fürstenwall/Jahnstraße ausgefallen war, wurde hier in der vergangenen Nacht die Vorfahrt durch die aufgestellten Verkehrsschilder geregelt. Eben diese missachte gegen Mitternacht die 30-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, als sie die Jahnstraße in Richtung Norden befuhr und mit einem Ford Fiesta kollidierte, der auf dem Fürstenwall in Fahrtrichtung Corneliusstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin schwere Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden. Der 31-jährige Fiesta-Fahrer sowie weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 29, 37 und 39 Jahren wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

