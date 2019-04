Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterrath - Autotür geöffnet - Radfahrer stürzte - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 2. April 2019, 11.25 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw (VW Golf) die Kartäuserstraße in Richtung Beedstraße. Vor einem Haus parkte er ein. Als er seine Fahrzeugtür öffnete, übersah er einen 89-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Kartäuserstraße in gleicher Richtung befuhr. Der Radfahrer fuhr gegen die Tür und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird.

