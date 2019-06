POL-OE: Quadfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Kreispolizeibehörde Olpe

Ein Quadunfall hat sich gestern Nachmittag (18. Juni) gegen 16.55 Uhr auf der Ihnestraße in Listerscheid ereignet. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Quad in einer Gruppe von mehreren Quadfahrern die Straße in Richtung Attendorn. Nach eigenen Angaben erschrak er sich, als er am Ortseingang einen Blitzer sah und bremste deswegen sehr stark ab. Dadurch brach sein Quad aus und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer sprang noch vom Quad ab. Dieses prallte dann aber gegen einen am Fahrbahnrand in Gegenrichtung geparkten BMW. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

