Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss am Steuer

Attendorn (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben heute Nacht (18. Juni) gegen 0.50 Uhr Polizeibeamte einen 40-jährigen Rollerfahrer auf der Kölner Straße angehalten. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Nach eigenen Angaben hatte er am Vorabend einen Joint geraucht. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Bei der anschließend durchgeführten Personendurchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge an vermutlichen Cannabis, das in Alufolie eingewickelt war. Daraufhin brachten ihn die Beamten ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellte sich im Verlauf der Kontrolle heraus, dass der 40-Jährige weder eine gültige Fahrerlaubnis noch eine Mofaprüfbescheinigung besaß. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell