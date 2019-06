Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrschüler verliert Kontrolle über Motorrad

Am Montagnachmittag (17. Juni) ist gegen 17.30 Uhr ein 15-jähriger Fahrschüler bei einer Fahrstunde mit einem Krad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben des Fahrlehrers befuhren beide in einem Abstand von 30 bis 50 Metern hintereinander die L 711 in Richtung Kruberg. In einer Linkskurve verlor der 15-Jährige schließlich die Kontrolle über das Krad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

