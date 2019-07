Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Plettenberg die Bermkestraße von Halberbracht nach Elspe. Ausgangs einer Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hoch und überschlug sich. Letztendlich kam der Pkw wieder auf der Fahrbahn zum Liegen, die Frau wurde eingeklemmt und musste von der FW befreit werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Fahrerin eine deutliche Alkoholisierung fest, weswegen ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der entstandene Sachschaden in Höhe von ca. 4500 EUR ergibt sich durch den Totalschaden an dem verunfallten Pkw Renault - dieser wurde abgeschleppt. Die junge Frau wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und wird sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss stellen müssen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell