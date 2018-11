POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am 09.11.2018, um 12:20 Uhr, fährt eine 76-jährige Pkw-Führerin im Westring in Frankenthal auf das Fahrzeug einer 66-jährigen Frankenthalerin auf. Durch den Aufprall verletzen sich beide Fahrzeugführerinnen leicht und werden zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

