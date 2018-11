POL-REK: 181126-6: Alkoholisierte Autofahrer gestoppt- Pulheim/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am vergangenen Wochenende (23. bis 25. November) hat die Polizei zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert Auto fuhren.

In Pulheim war ein 44-jähriger Mann mit 2,12 Promille unterwegs. Eine Zeugin hatte am Freitag gegen 16:00 Uhr die Polizei gerufen, da der Mann auf der Hackenbroicher Straße in Höhe des Gymnasiums in starken Schlangenlinien vor ihr fuhr. Polizisten entdeckten das Fahrzeug des Mannes an der Einmündung Am Sportzentrum/Albatrosweg. An der Front war das Auto beschädigt. Der 44-jährige Fahrer gab gegenüber den Beamten an, frontal gegen eine Straßenlaterne am Albatrosweg gefahren zu sein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Auf einer Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. In Bergheim fiel einem Zeugen am Samstagabend gegen 21:30 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der Ahestraße auf und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann kurze Zeit später auf der Kreuzung Ahestraße/Auf der Helle an. Einen Führerschein konnte der 25-Jährige nicht aushändigen. Da die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, brachten sie ihn zu einer Wache und führten einen Alkoholtest durch (2,18 Promille). Ein Arzt entnahm ihm zudem eine Blutprobe. In beiden Fällen leitete die Polizei Strafverfahren ein. (nh)

