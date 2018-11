Rhein-Erft-Kreis (ots) - In beiden Fällen wurde die Polizei über den Notruf 110 informiert.

Am Sonntag (25. November) bemerkte eine Zeugin um 00:40 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer auf der Pestalozzistraße in Pulheim. Die Unbekannten weckten ihr Interesse, da sie an verschiedenen Eingangstüren der Nachbarhäuser rüttelten und jeweils danach die Gärten an der Zobelstraße betraten. Die aufmerksame Nachbarin informierte die Polizei, die nach intensiver Absuche mit mehreren Streifenwagen zu dem Ergebnis kam, dass an keinem der Häuser Hebelspuren erkennbar waren oder bereits dort eingebrochen wurde. Die Männer wurden nicht mehr angetroffen.

In einem anderen Fall verließ eine Hauseigentümerin (47) am frühen Montagmorgen (26. November) gegen 06:30 Uhr das Haus an der Peterstraße in Wesseling und schloss ihre Wohnungstür ab. Ihre Mutter (81), die im gleichen Haus eine andere Wohnung bewohnt, informierte sie wenig später darüber, dass Unbekannte die Wohnungstür der Tochter soeben aufgebrochen haben. Die 47-Jährige informierte über den Notruf 110 die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Täter Schränke durchwühlt hatten und mit Bargeld geflüchtet sind.

Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Besonders in den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit.

Jeder Bürger kann durch Aufmerksamkeit einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Tätern schwerer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über 110 informieren. (bm)

