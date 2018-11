POL-REK: 181126- 2: Diebe stahlen Kochzubehör und alkoholische Getränke- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte Täter sind von Samstag auf Sonntag (24./25. November) in eine Kochschule an der Karl-Ferdinand-Braun-Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter drangen gewaltsam über eine rückwärtige Tür in das Gebäudeinnere ein. Dort stahlen sie neben etlichen Flaschen mit alkoholischen Getränken auch eine japanische Grillplatte sowie einen Multifunktionskocher. Die Kochgeräte haben einen Anschaffungswert von mehreren tausend Euro. Zudem entwendeten sie ein Sparschwein mit Trinkgeld, das in einem Schulungsraum stand. Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

