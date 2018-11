POL-REK: 181126-1 Spiegel an mehreren Autos beschädigt - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Verdächtige sind geflüchtet, nachdem ein Zeuge sie angesprochen hatte.

Am Freitagabend (23. November) gegen 22:30 Uhr hörte ein Zeuge laute Geräusche von der Straße Wahlenpfad und schaute nach, was passiert war. Nachdem er an fünf geparkten Autos beschädigte Spiegel festgestellt hatte, fuhr er mit seinem Wagen los und suchte nach dem Verursacher. In Höhe des Habichtwegs traf er auf zwei Männer. Nach einem kurzen Gespräch liefen die beiden in Richtung Feld davon. Der Zeuge gab an, dass beide etwa 20-25 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß sind. Eine Person soll dunkle, krause Haare und einen Vollbart tragen, die andere Person soll dunkle kurze Haare und einen Schnauzbart tragen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (cb)

