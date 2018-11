POL-RT: Mehrere Einbrüche; Fischwilderei; Metallmeißel durchschlägt Windschutzscheibe (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Altbach (ES): Einbrecher geht leer aus

Ein unbekannter Täter ist im Laufe des Donnerstags im Eschenweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Eindringling hebelte zwischen 6.45 Uhr und 23 Uhr eine Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort suchte er offensichtlich nach Wertgegenständen und durchwühlte die Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Ostfildern (ES): Unbekannter klaut Zigaretten

In einen Kiosk in der Nellinger Hindenburgstaße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Der Täter hebelte die Eingangstür des Geschäfts auf und drang so in den Verkaufsraum ein. Dort machte er sich über unterschiedliche Artikel, insbesondere Zigaretten her und nahm diese mit. Der Wert der gestohlenen Waren lässt sich momentan noch nicht beziffern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (jw)

Wendlingen (ES): Zeugen zu Fischwilderei gesucht

Wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen bislang unbekannten Angler. Ein Spaziergänger entdeckte am Donnerstag, um die Mittagszeit, einen toten Amurkarpfen auf einem Stein im Neckar liegen. Das etwa ein Meter große Tier hatte einen 15 cm langen, geflochtenen Weidenstecken im Maul. Der Rest der selbstgebauten Angel konnte am Ufer des Flusses auf Höhe der Einmündung Schäferhauser-/Neckarstraße aufgefunden werden. Die Polizei bittet unter Telefon 07024/920990 um Hinweise. Insbesondere Zeugen, die eine Person beim Ausbringen einer sogenannten Legangel am Ufer beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. (ms)

Aichtal (ES): In Einfamilienhaus eingestiegen (Zeugenaufruf)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür ist am Donnerstag ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße im Stadtteil Aich gelangt. Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr durchsuchte der Täter mehrere Räume, Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Nach jetzigem Kenntnisstand nahm der Unbekannte Bargeld, Schmuck und Kleidungsstücke an sich und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet nun Zeugen, die im Bereich der Haldenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in der Hohenheimer Straße eingebrochen. Der Einbrecher gelangte in das Gebäude, indem er die Haustür aufhebelte. Anschließend wuchtete er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchwühlte in den Räumlichkeiten das Mobiliar. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (vr)

Tübingen (TÜ): Metallmeißel durchschlägt Windschutzscheibe (Zeugenaufruf)

Einen gehörigen Schrecken hat eine 19-jährige Autofahrerin am Donnerstagnachmittag erlitten, als ein massiver Metallmeißel durch ihre Windschutzscheibe geschlagen ist. Die junge Frau war mit ihrem Skoda Octavia gegen 15 Uhr auf dem Hagellocher Weg in Richtung Tübingen unterwegs, als der zirka 19 Zentimeter lange Meißel bei voller Fahrt auf der unbesetzten Beifahrerseite durch die Frontscheibe krachte und im Fußraum liegen blieb. Glücklicherweise wurde die 19-Jährige nicht getroffen. Ihr Fahrzeug, an dem ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Das Werkzeug dürfte von einem vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeug gefallen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (mr)

Bühl (TÜ): Einbruch in Sportheim

Eine bislang unbekannte Person ist am Freitag, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 7.45 Uhr, in das Sportheim in der Sengentalstraße eingebrochen. Der Täter gelangte durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes und suchte nach Wertgegenständen. Ob er Beute machte, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500,- Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (jw)

