POL-REK: 181126-5: Regenfallrohre gestohlen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei hat am frühen Montagmorgen (26. November) dank eines aufmerksamen Zeugen zwei Männer angetroffen, die Regenfallrohre gestohlen hatten.

Dem Zeugen (62) fielen gegen 01:30 Uhr zwei Personen an einem Bekleidungsgeschäft in der Europaallee auf. Da ihm die Männer verdächtig erschienen, informierte er die Polizei. Die Beamten fahndeten nach den Männern und trafen sie kurze Zeit später an. Bei ihnen fanden sie Ringschrauben sowie einen Seitenschneider. Zudem fiel den Polizisten auf, dass zwei zirka drei Meter hohe Regenfallrohre an einem Gebäude in der Nähe fehlten. Die Rohre fanden sie kurze Zeit später in einem naheliegenden Gebüsch in einer Tüte. Da die Beschuldigten die gleichen Ringschrauben mit sich führten, mit denen die Rohre an den Halterungen fixiert waren, leiteten sie Strafverfahren gegen die beiden ein. Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt. (nh)

