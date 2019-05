Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Abfahrtskontrollen von LKW an der Raststätte West

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Maifeiertag wurden am frühen Abend insg. zehn LKW-Fahrer durch die Polizei kontrolliert, die sich gerade für die Abfahrt um 22:00h startklar machten. Bei einem Fahrer wurde ein Alkoholwert in Höhe von 0,74 Promille gemessen. Mindestens für die folgenden fünf Stunden musste der Fahrer seinen LKW stehen lassen, Schlüssel und Führerschein erhält er erst wieder bei Nüchternheit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell