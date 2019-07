Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger randaliert in Bahn

Lennestadt (ots)

Am Sonntag gegen 20.20 Uhr teilten Bahnmitarbeiter der Polizeileitstelle mit, dass ein Jugendlicher im Zug in Richtung Hagen randalieren und die Mitarbeiter beleidigen würde. Er besäße auch keinen gültigen Fahrschein. Die Beamten nahmen den Jugendlichen bei Eintreffen des Zuges in Empfang und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Dem kam er nicht nach. Bei einer Durchsuchung zur Identitätsfeststellung schlug, trat und spuckte er nach den Beamten. Da sich der polizeibekannte 17-Jährige unkooperativ und aggressiv zeigte, nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung, der Begehung und Fortsetzung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

