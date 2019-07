Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger randaliert in Bus

Olpe (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Montagnachmittag (15. Juli) gegen 15.50 Uhr in einem Bus in Friedrichsthal randaliert. Ein 54-jähriger Busfahrer fragte den Jugendlichen nach einem gültigen Fahrschein und forderte ihn auf, ihm diesen erneut zu zeigen, damit er den Namen erkennen könne. Da er sich weigerte, übernahm ein weiterer, ebenfalls anwesender, 44-jähriger Busfahrer das Gespräch. Dabei beleidigte er die Männer und zeigte sich höchst aggressiv: Er versuchte, eine der hinteren Ausgangstüren einzutreten und die Notbremse zu betätigen. Es kam zu einem körperlichen Gerangel zwischen dem Jugendlichen und dem 44-Jährigen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Busfahrer den 17-Jährigen fest. Anschließend kam er auch der Aufforderung der Beamten, den Bus zu verlassen, nicht nach, sodass er dann von ihnen aus dem Fahrzeug transportiert wurde. Er besaß keinen gültigen Fahrschein. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

