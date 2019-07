Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B9

Rülzheim (ots)

Am 04.07.2019 gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der B9 bei Rülzheim ein Verkehrsunfall. Der 23-Jährige Fahrer reagierte auf eine unvorhergesehene Bremsung eines vorausfahrenden Fahrzeugs. Er wich nach links aus und kollidierte in die Mittelschutzplanke und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der vorausfahrende PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu diesem PKW dauern noch an. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 8000 EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen.

