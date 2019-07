Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus PKW

Lingenfeld (ots)

Am 03.07.2019 gegen 16:00 Uhr holte eine 53- Jährige Frau aus Lingenfeld ihren Sohn aus der Kindertagestätte am Hirschgraben in Lingenfeld ab. In der kurzen Abwesenheit von 5 Minuten wurde aus ihrem Fahrzeug, durch einen unbekannten Täter ihr Rucksack mit Inhalt entwendet. Wahrscheinlich hat die Frau vergessen das Fahrzeug zu verschließen. Falls Zeugen den Vorfall beobachtet haben sollten, bitten wir diese sich mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen.

