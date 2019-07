Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Schleusenstraße , 4.7.19, 07.35 Uhr Betrunken Verkehrsunfallflucht begangen

Landau (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 4.7.19, gegen 07.35 Uhr in der Schleusenstraße in Landau. Der Fahrer eines Fords wurde beobachtet, als er mit Schwung rückwärts gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Der Fahrer habe sich dann zu Fuß entfernt. Zeugenaussagen zufolge soll der flüchtige Mann unter Alkoholeinfluss stehen. Ermittlungen bei der Fahrzeugbesitzerin ergaben, dass ein 24-jähriger Bekannter der Fahrzeugbesitzerin die Autoschlüssel unberechtigter Weise an sich genommen und die Wohnung in alkoholisierten Zustand verlassen hat. Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort des flüchtigen Fahrers konnte die Fahrzeugbesitzerin nicht geben. Eine Fahndung im Stadtgebiet verlief ergebnislos. Gegen den flüchtigen Fahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Schaden an den beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 7000EUR.

