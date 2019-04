Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim: PKW aus Carport entwendet

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 29.04.2019:

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 27.04.2019 haben unbekannte Täter einen schwarzen Audi S8 in Herxheim in der Straße Im Eichelhorst entwendet. Das zwei Jahre alte Fahrzeug stand in einem Carport vor dem Haus. Wie die Täter die Sicherungssysteme des Fahrzeugs überwinden konnten, ist derzeit noch unklar. Das Fahrzeug hat einen Wert von über 100.000.- Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum oder davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

