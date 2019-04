Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler: Garagenbrand

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 26.04.2019

Am Donnerstag, den 25.04.2019 gegen 18.50 Uhr geriet im Breitenweg in Albersweiler eine zur Werkstatt umfunktionierte Garage in Brand. Das Feuer griff auf eine Pergola und das Dachgebälk des angebauten Einfamilienhauses über. Ein Bewohner versuchte zunächst den Brand eigenständig zu löschen und zog sich dabei eine leichte Brandverletzung an der Hand und eine Rauchgasintoxikation zu. Die Feuerwehren von Albersweiler und Annweiler löschten das Feuer mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalinspektion Landau geführt.

