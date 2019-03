Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sinnloser Vandalismus in Kandel

Kandel (ots)

Unbekannte Personen entleerten in der Nacht vom 01.03.19 auf den 02.03.2019 den Inhalt eines Mülleimers auf eine Grünfläche und warfen den Metallkorb in den angrenzenden Schwanenweiher. Danach wurden 2 große, vor Ort befindliche Blumenkübel samt Verankerung und Bepflanzung aus dem Erdboden gerissen und ebenfalls im Wasser versenkt. Durch diese sinnlose Handlung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurde zum Nachteil der Gemeinde Kandel aufgenommen. Entsprechende Täterhinwiese bitte unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de melden.

