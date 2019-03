Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Diebstahl

Pleisweiler-Oberhofen, Gewerbegebiet (ots)

Am Freitagabend, 1.3.19, etwa 21 Uhr kam es im Gewerbegebiet von Pleisweiler-Oberhofen zum Diebstahl eines PKWs, VW Eos, mit SÜW-Kennzeichen. Dem vorausgegangen war der Diebstahl der Handtasche der Fahrzeughalterin, die sich in einem Spielsalon aufhielt. In der Handtasche hatte sich u.a. auch der Fahrzeugschlüssel des entwendeten PKWs befunden.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340.

