Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Verfolgungsfahrt gestoppt - 04.07.2019

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollte ein PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle in Bad Bergzabern unterzogen werden. Bei Erkennen der Polizei flüchtete der 47-Jährige mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt, bis er schließlich am Ortsausgang Richtung Kandel aufgrund eines während des Fluchtversuchs verursachten Reifenschadens seinen PKW stoppen musste. Der Mann wurde durch die Polizeistreife vorläufig festgenommen. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, für die er sich verantworten muss.

