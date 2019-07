Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Karlsruhe: Tatverdächtiger festgenommen

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 04.07.2019:

Nach zwei Raubüberfällen auf Tankstellen am 20.01.2018 und am 04.02.2018 in Herxheim sowie einem versuchten Raubüberfall auf eine Gaststätte in Wörth am 25.01.2018 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/3849850 ) ergab sich nach intensiven Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen einen 24-jährigen, in Karlsruhe wohnhaften Mann.

Der Beschuldigte wurde in den Abendstunden des 03.07.2019 durch Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe bei einer Kontrolle aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Haftbefehls festgenommen.

Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser ordnete wegen zweier Fälle der vollendeten und einem Fall der versuchten schweren räuberischen Erpressung die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern an.

