Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, L493, westlicher Ortseingang Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in Herxheim am westlichen Ortseingang am Mittwochnachmittag gg. 14.20 Uhr. Ein zwischen den beiden Kreisel in Richtung Ortsmitte fahrende 72-jährige Pkw-Fahrerin hielt an, um einem entgegenkommenden Linksabbieger das Einfahren in einen parallel verlaufenden Weg zu ermöglichen. Ein dahinter befindlicher 39-jähriger Fahrer eins Kleinlasters erkannte dies nicht und fuhr auf den stehenden Pkw. Durch die Kollision trugen die beiden Insassen des Pkw leichte Verletzungen davon, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. An beiden Kfz entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell