Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Kradfahrer landet im Grünstreifen

Rülzheim (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend ein Kradfahrer mit seinem Sozius, der die Rheinzaberner Straße in Rülzheim befuhr. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit übersah der Fahrer die Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Der Kradfahrer wurde mit Verdacht einer Ellenbogenfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sozius zog sich Schürfwunden zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1550 Euro.

