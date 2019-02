Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen, Kirchstraße, 27.2.2019, 13.30 Uhr Verkehrsunfall

Landau (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw wurde am 27.2.19, gegen 13.30 Uhr in Essingen, in der Kirchstraße ein Beifahrer leicht verletzt. Das verkehrsbedingte Abbremsen nahm die 20jährige Pkw-Fahrerin nicht wahr und fuhr auf den Pkw des vorausfahrenden 51-jährigen Mannes auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden, wobei der aufgefahrene Pkw nicht mehr fahrbereit war.

