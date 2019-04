Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Ein 86-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Dienstagvormittag in Kirchen einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 86-Jährige hatte vor einem Geschäft in der Jungengthaler Straße rangiert. Dabei kollidierte er mit einem Mountainbike, welches in einem Fahrradständer vor dem Geschäft abgestellt war. Das Fahrrad fiel um und es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der 86-Jährige von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet, so dass der Verursacher ermittelt werden konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

