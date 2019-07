Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen: Brand im Weingut

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 04.07.2019:

Am Donnerstag, den 04.07.2019 gegen 12.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Landau über einen Fassadenbrand in einem Weingut in der Queichstraße in Siebeldingen informiert.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass gelagertes Holz vor einer Lagerhalle aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Das Feuer beschädigte die Außenfassade des Gebäudes. Durch die Eigentümer konnte der Brand mittels Feuerlöscher und Wasserschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich auf Grund der Mittagspause niemand in dem Gebäude. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich am Tatort nicht.

Der Eigentümer, bei dem zunächst der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand, wurde nach der ärztlichen Untersuchung bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern noch an.

