Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt/ Drogenkontrollen am Krähenteich

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstag (25.06.2019) führten Beamte des 1. Polizeireviers Personenkontrollen im Bereich des Krähenteiches durch. Schwerpunkt waren mögliche Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Durchgeführt wurden an dem Tag zwei Kontrollen, jeweils eine am Vor- und am Nachmittag. Dabei wurden insgesamt 22 Personen kontrolliert. Aufgefunden und beschlagnahmt wurden 24 Konsumeinheiten Heroin, 12 Konsumeinheiten Kokain, 10 Konsumeinheiten Marihuana und 10 verschreibungspflichtige Tabletten nach versuchtem Verkauf.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

