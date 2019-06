Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Ratekau / Holzdiebstahl - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (21.06. bis 23.06.2019) kam es zu einem schweren Diebstahl in Ratekau, Offendorf, bei der dortigen Badeanstalt am See.

Das Besondere an diesem Fall ist, dass von dem Gelände insgesamt zehn fünf Meter lange, massive Eichenholzbohlen (unlackiert, sehr helles Holz) entwendet wurden. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro.

Die Ermittlungen zu diesem Diebstahl werden bei der Polizeistation Ratekau geführt. Die Beamten gehen davon aus, dass der/die Täter das Holz mit einem entsprechenden Fahrzeug / Anhänger abtransportiert haben. Dabei sind sie möglicherweise beobachtet worden.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zu den benutzten Fahrzeugen werden bei der Polizeistation Ratekau unter Tel. 04504 - 70 88 88 0 entgegengenommen.

